Onzeker rechtsaf of waaier van partijen

Wordt het een onzeker geitenpaadje rechtsaf? Of een brede waaier aan linkse en middenpartijen, waarbij het nog maar de vraag is wie er bij de VVD in het wiel gaan zitten? Informateur Helmi Huijbregts wacht een zware taak. De uitslag van de provinciale verkiezingen in Brabant laat zich maar amper in een haalbare coalitie gieten. Samenwerken met de grote winnaar, Forum voor Democratie (FvD)? De meeste lijsttrekkers beginnen vooralsnog vooral wat glazig te kijken. ,,We weten niet eens wie het zijn”, is een veelgehoorde reactie.