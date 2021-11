Onzekerheid maakt vluchteling San uit Eindhoven ziek, geen land wil hem hebben

‘San’ is een van de vluchtelingen zonder verblijfsstatus uit Eindhoven die hoopte dat deelname aan de proef met een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) tot een doorbraak zou leiden in zijn vastgelopen dossier. Anoeshka Gehring van Vluchtelingen in de Knel, hoopte dat ook. ,,De zaak van San was er één waarvan we dachten: dit gaat opgelost worden”, zegt ze.