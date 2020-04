Onzekerheid over toekomst festivals: ‘Gelukkig kan er in een half jaar nog veel veranderen’

EINDHOVEN/HELMOND - In de strijd tegen het coronavirus zijn alle evenementen tot 1 september verboden, dus ook de pop- en rockfestivals in de regio. Wordt een van de traditionele afsluiters van het festivalseizoen, Misty Fields in Asten-Heusden, in september nu de opener?

Tot een week geleden had hij nog ‘goede hoop’, zegt Geert Blenckers, namens Helmond City Events organisator van onder meer de Kasteeltuinconcerten in juli en augustus Helmond. ,,Dit is flink balen. We zijn al vanaf augustus bezig met de 20e jubileumeditie, dat had heel bijzonder moeten worden. We zijn een ideële stichting, werken met vrijwilligers, subsidies, sponsoren en zonder tickets, dus de schade bij ons is goed te overzien; een geluk bij een ongeluk. We gaan niet omvallen. Zoveel mogelijk zaken hebben we door de omstandigheden financieel niet vastgelegd, dat heeft ons veel kosten bespaard. Ook merken we dat er veel goodwill is bij iedereen, van podiumbouwer tot sponsor. Met goede hoop en opgeheven hoofd gaan we ervan uit dat we volgend jaar alsnog flink kunnen uitpakken.”

Quote Zoveel mogelijk zaken hebben we door de omstandig­he­den financieel niet vastgelegd, dat heeft ons veel kosten bespaard Geert Blenckers, Helmond City Events

Ook het programma van de 10e Helmondse Bluesroute (23-25 oktober), die Blenckers organiseert, was al goeddeels rond. ,,Hopelijk valt daar met aanpassingen een mouw aan te passen, maar eigenlijk valt er weinig zinnigs over te zeggen. Het is onmogelijk iets te organiseren op dit moment.”

Verzekeringszaak

Volledig scherm Dynamo Metal Fest © Dave Hendriks/DCI Media Tjerk Maas van evenementenbureau Loud Noise uit Eindhoven zag onder meer Dynamo Metalfest (17-18 juli, IJsbaan Eindhoven, berekend op 10.000 bezoekers) en Into The Grave (7-9 augustus) in Leeuwarden in rook opgaan. De toekomst is zeer onzeker, zegt hij. ,,Het is nu een verzekeringszaak. Als we eruit komen, dan maken we een kans om te overleven. Anders wordt het heel lastig. Dat gaat om de kosten die we al gemaakt hebben, misgelopen omzet is heel moeilijk te verzekeren. We zijn nooit begonnen om hier rijk van te worden, maar omdat we het vet vonden. Maar passie kun je helaas niet eten.”

Ondertussen gaan de voorbereidingen, en dus het strikken van artiesten, gewoon door voor Metalfest 2021, zonder eventuele protocollen. ,,Want we weten helemaal niet waar we dan staan.” Hetzelfde geldt voor hun Das Oktober Metalfest, komende 3 oktober in Klokgebouw. ,,Dat is ook nog ver weg en je kunt een heel land niet eeuwig in lockdown houden, mensen worden onrustig. We zien ook wel mogelijkheden, omdat we daarvoor al een restrictie hebben opgelegd van 4000 bezoekers. Op een dancefeest staan er daar gerust 9000. Bovendien is daar een hele andere vibe, met mensen die dicht bij elkaar staan te dansen.”

Iedereen kijkt nu naar de mogelijkheden die er misschien nog wél zijn voor 1 september, zegt Maas. ,,Er wordt nu gesproken over vergunninghoudende evenementen, maar zalen hebben een doorlopende vergunning, dus geldt dat ook voor hen?”

Loud Noise biedt tickethouders verschillende mogelijkheden: je kaartje bewaren voor volgend jaar, doneren of een voucher vragen.

Quote We zien ook wel mogelijkhe­den, omdat we al een restrictie hebben opgelegd van 4000 bezoekers Tjerk Maas, Organisator o.a. Das Oktober Metalfest

Martijn van den Heuvel van het grote internationale punkfestival Revolution Calling, 31 oktober in Klokgebouw, wil nog niets kwijt over de toekomst. ,,Omdat dit heel ingewikkeld is qua productie.”

De organisatie van pop- en dancefestival WiSH Outdoor, dat 3 tot en met 5 juli gehouden had moeten worden in Beek en Donk, wil ook nog niet reageren op de gevolgen van het afgelasten, of iets zeggen over de toekomst van het festival. ,,Wij informeren onze bezoekers en alle betrokkenen op korte termijn.”

‘Driedubbel gevoel’

Het grote Nirwana Tuinfeest in Lierop (14-16 augustus) is een jaar verzet. ‘De gezondheid en veiligheid van onze festivalbezoekers, artiesten, vrijwilligers en crew staan voorop. Na weken van onzekerheid is het nu duidelijk dat deze niet gegarandeerd kan worden’, meldt de organisatie op haar website. ‘We gaan ons best doen om de line-up voor deze editie door te schuiven naar 2021.’ De gekochte tickets blijven geldig voor de editie van 2021.