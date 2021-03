Ooievaarsnest Eindhoven wil geen gevaarlijke snelweg voor fietsers in de wijk

EINDHOVEN - Bewoners van de wijk Ooievaarsnest in Eindhoven willen geen snelweg voor fietsers door hun straten. Dat is veel te onveilig, oordelen zij. En een alternatief is er ook: langs de snelweg.

,,Als het snelfietspad hier door de Hunenborg en de Ulenpas komt, gaan er ongelukken gebeuren, en dan vallen er gewonden en doden. Het is gevaarlijk voor de buurtbewoners maar zeker ook voor de fietsers. En dat brengt veel menselijk leed mee, ook voor automobilisten. De gemeente ziet dat over het hoofd", zegt Mike Béréson, een van de leden van de klankbordgroep uit de wijk Ooievaarsnest in Gestel.

Die praat nog mee over de exacte route die het pad tussen de High Tech Campus en de grens met Veldhoven moet gaan volgen, volgende week weer. Dat is onderdeel van de 45 miljoen euro kostende maatregelen om De Run (lees ASML) goed bereikbaar te houden. Eindhoven, Veldhoven, ASML en de provincie betalen daar aan mee. Dit jaar wordt bijvoorbeeld ook de Kempenbaan opgeknapt.

Eerste variant zonder inspraak buurten

De discussie over het fietspad loopt al weer sinds 2018, vertelt Béréson. Toen kwam het college van B en W van Eindhoven zonder enige inspraak met een al helemaal uitgedokterde route: van de noordelijke poort van de High Tech Campus via het bestaande fietspad langs de vijver bij Hanevoet/Ooievaarsnest naar de Huneborg en de Ulenpas. Daar nemen de snelle fietsers op deze Slowlane de tunnel richting Veldhoven. Die gemeente neemt het vanaf daar over, richting Máxima Medisch Centrum en ASML.

Volledig scherm Varianten van de route voor het snelfietspad High Tech Campus - ASML die de gemeente Eindhoven wil bespreken met de wijkbewoners. © Gemeente Eindhoven

Veldhoven loopt ook al wat voor. Daar ligt het benodigde nieuwe bestemmingsplan al bij de gemeenteraad. Maar ook daar is kritiek, onder meer van ondernemers op De Run. Het dubbelzijdige fietspad met de S-markeringen in het midden volgt daar immers De Run 4200. Met veel bedrijven en twee kruisingen. En daar komen nogal wat vrachtwagens en bestelwagens die het snelfietspad kruisen.

Toch lijkt de gemeenteraad van Veldhoven in te stemmen met het pad op De Run, zo bleek tijdens een vergadering vorige week. En dus zou het Eindhovense deel daar ook op aan moeten sluiten. Dat staat dan al vast. De Veldhovense wethouder Ad van den Oever stelde zijn raadsleden gerust. Hij had al contact gehad met college Monique List in Eindhoven en die had hem verzekerd dat de Eindhovense route via de Ulenpas loopt.

Quote Er is nooit echt samen met ons gepraat over de mogelijkhe­den. Wij willen dat ons alterna­tief, via een nieuw pad langs de A2/A67, ook serieus besproken wordt. Mike Bérénos, Buurtbewoner Ooievaarsnest

Hoe die route er uit moet gaan zien, mogelijks zelfs zónder fietspad, daarover kan de klankbordgroep uit de wijk nog advies uitbrengen. Maar in Hanevoet/Ooievaarsnest willen ze veel verder gaan, zegt Béréson. ,,Er is nooit echt samen met ons gepraat over de mogelijkheden. Wij willen dat ons alternatief, via een nieuw pad langs de A2/A67, ook serieus besproken wordt. Dat kan ook een rol spelen voor regionaal fietsverkeer", aldus de wijkbewoner. De gemeente heeft die optie al ‘weggewoven’. De route is veel langer en sociaal onveilig want die loopt door stil natuurgebied. Ook willen de eigenaren van de grond, zoals Natuurmonumenten en Brabants Landschap, en Brabant Water niet meewerken.

Volledig scherm Kritische buurtbewoners komen met een eigen variant voor het snelfietspad bij de wijk Ooievaarsnet in Eindhoven. Dit vergt wel de aanleg van 2 tunnels. Ook zijn de grondeigenaren niet voor. © Buurtbewoners Ooievaarsnest

Voor de wijk is dat geen onoverkomelijk probleem. Béréson benadrukt dat de onveiligheid veel belangrijker is. ,,De gemeente gaat voorbij aan de belangrijkste uitgangspunten voor de aanleg van een veilig fietspad: zo veel mogelijk scheiden van soorten verkeer en zo min mogelijk kruisend verkeer. In de wijk en op De Run 4200 is dat juist aan de orde van de dag. Alle in- en uitritten van woningen moeten over het fietspad waar straks 6000 fietsers per dag rijden. Dat is te gevaarlijk.”

Inrichting fietspad maakt het niet veiliger

De onderzoeken die de gemeente Eindhoven liet doen, erkennen dat gevaar wel. Maar volgens de studie kan dat risico op ongelukken kleiner worden door de manier waarop het fietspad is ingericht. Béréson betwijfelt dat: ,,Vergelijk het met een huis. Als het fundament niet goed is, kun je er geen goede woning op bouwen. De gevaren in onze straten kun je niet door vormgeving goedmaken.” Als voorbeeld noemt hij de Meerenakkerweg. Die werd door het onderzoeksbureau van de gemeente als voorbeeld genoemd, hoe het wel moest. ,,Nou daar is in juli vorig jaar wel een ernstig ongeluk gebeurd met een fietser", aldus de bewoner van de Hunenborg. Eerder werden snelfietspaden op de Jasonstraat en de Bilderdijklaan aangepast na ernstige ongelukken.

Inmiddels is er ook een petitie gestart tegen de variant met fietspad langs de vijver bij Hanevoet/Ooievaarsnest. Initiatiefnemers vrezen dat er niet meer fatsoenlijk gewandeld kan worden langs het water en de Dommel. Kritiek is er bovendien van Trefpunt Groen Eindhoven, het adviesorgaan van de gemeente Eindhoven. TGE wijst erop dat het verbrede fietspad in het Brabants natuurnetwerk ligt. Dat wordt regelmatig aangetast voor allerlei ontwikkeling.