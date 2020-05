Ook 50Plus Eindhoven is loyaal aan partij

Natuurlijk, van de huidige drie Kamerzetels er in de peilingen slechts eentje overhouden, dat is geen goed nieuws. ,,Maar dat zijn de dagkoersen. Als deze hype is overgewaaid kunnen we weer over naar de orde van de dag, en doen dat we altijd doen. Ons inzetten namelijk voor onze doelgroep: de vijftigplussers in Nederland en in het bijzonder die in Eindhoven.”

Fractievoorzitter Ruud van Acquoij van het Eindhovense 50Plus heeft er alle vertrouwen in dat de rust binnenkort terugkeert in zijn door oproer, relletjes en geruzie geplaagde partij. Een commotie die uiteindelijk culmineerde in het vertrekt van het boegbeeld van 50Plus, Eindhovenaar Henk Krol.

Meer ruimte

,,Dat is ook precies wat het is, niet meer en niet minder", relativeert Van Acquoij, zo kalm als hij meestal ook in de gemeenteraad is. ,,Er is iemand weggegaan. Hij was weliswaar het gezicht van de partij, maar 50Plus is meer dan alleen Henk Krol. Zijn vertrek zorgt er voor dat mensen die tot op heden niet of nauwelijks aan bod kwamen meer ruimte krijgen. Want eerlijk is eerlijk; Henk was ook wel overal.”

Van Acquoij stond tweeëneenhalf jaar geleden mede aan de basis van de oprichting van de Eindhovense 50Plus-afdeling, ondanks dat er afspraken gemaakt waren tussen Krol en het Ouderen Appèl Eindhoven (OAE) dat dit niet zou gebeuren: Krol zat jaren geleden korte tijd voor voor OAE in de gemeenteraad maar vertrok toen tussentijds naar Den Haag, naar de Tweede Kamer.

Stabiele factor

Het Eindhovense 50Plus kwam in maart 2018 met twee zetels in de raad, wat ten koste ging van enkele zetels van het OAE. Ondanks het vertrek van raadslid Wilma Richter, die plaatsmaakte voor Theo Hoppenbrouwers, heeft de fractie zich inmiddels ontwikkeld tot een stabiele factor die het beleid van de coalitie meestal in woord en daad steunt.