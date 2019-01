Ook Anouk kent de harde hand van Dynamo-headliner Arch Enemy: ‘Ik mag als fotograaf nooit meer langskomen’

ENSCHEDE/EINDHOVEN - Een conflict over copyright tussen de Zweedse metalband Arch Enemy en de Nederlandse fotograaf Juan Salmeron is helemaal uit de hand gelopen . Eerst werd de band, dit jaar de headliner op Dynamo Metal Fest in Eindhoven, overspoeld door haatreacties . En daarna kreeg de fotograaf doodsbedreigingen van fans. In de slipstream van het schandaal wordt ondertussen ook de Enschedese fotografe Anouk Timmerman genoemd.

Timmerman staat buiten dit conflict, maar had 9 jaar geleden een zelfde botsing met de bandmanager Angela Gossow over hergebruik van een foto zonder toestemming. Salmeron is door Gossow de toegang tot alle concerten ontzegt. Ook de Enschedese fotografe is destijds op ‘de zwarte lijst gezet’. Timmerman liet het rusten, waardoor de kwestie toen in stilte doodbloedde. Maar nu gaat het alsnog de wereld over.

Geen haatmail

„Ik heb naar aanleiding van het huidige conflict met Salmeron gelukkig vooral bijval gekregen. Tot mijn verrassing dook ineens overal online mijn naam op. Sinds Kerst krijg ik veel berichten van onbekende mensen, maar meest positief.” Bang om ook haatmail te krijgen heeft ze daardoor niet. “Ik heb nu zelf ook geen publiciteit gezocht. Ik had alleen in een besloten internetgroep van muziekfotografen iets over mijn ervaring gedeeld. Maar dat is blijkbaar door anderen verder verspreid.”

Boot aan

Salmeron, fotograaf voor een internationaal rockmagazine, maakte afgelopen zomer in Nijmegen foto’s van het optreden van Arch Enemy. Zangeres Alissa White-Gluz retweette op haar Instagram een van de foto’s van de fotograaf, die dat overigens prima vond. Maar toen het merchandisebedrijf, verbonden aan Arch Enemy, diezelfde foto gebruikte maakte hij bezwaar. Salmeron vroeg 100 euro, of een donatie aan KWF Kankerbestrijding. En toen was de boot aan.

Reputatie