Ook bouwproject voor studenten in Strijpsestraat Eindhoven stuit op verzet

EINDHOVEN - En weer is er ophef over een studentenproject van ontwikkelaar PM+Van Abbe. Nu zijn omwonenden van een terrein aan de Strijpsestraat tegen de komst van huisvesting voor die groep. De ontwikkelaar zegt nog volop in overleg te zijn, maar bewoners vinden dat dan eerst de aangevraagde vergunning ingetrokken moet worden.

Eerder was het de buurt bij de Hamsterstraat in Woensel die zich tegen de bouw van 51 woningen uitsprak. Net als bij de Strijpsestraat was ook daar wel overleg geweest met ontwikkelaar PM+Van Abbe. Maar de bewoners zijn niet tevreden over de aanpassingen aan het plan. Net als in Strijp. ,,We zijn alleen in kleine groepjes gehoord. Dat kun je geen goed overleg noemen”, zegt bewoner Dick Bakker van de Strijpsestraat.

De buurtbewoners vonden elkaar daarop in de bewonersvereniging Kerckewoud in oprichting (genoemd naar het bosje achter de bouwplaats, grenzend aan de Trudokerk en het kerkhof). Ze vinden dat het plan voor de huidige autohandel Van der Wiel, met vier bouwlagen aan de straatkant, te hoog is voor de Strijpsestraat. Ze vrezen onder meer verlies van privacy en licht. Ook vinden ze de doelgroep van studenten te eenzijdig.

Omwonenden vrezen overlast

,,Dan ontstaat een duiventil van mensen die niks met de buurt hebben", zegt Bakker. En ze vrezen veel overlast omdat het achterterrein - met daarop nieuwbouwwoningen in twee lagen - nu openbaar wordt. ,,Dat wordt een zooitje", aldus Bakker. Het plan sluit aan bij de Kleine Akkers aan de Kerkakkerstraat, waar PM+Van Abbe veertien patiowoningen en appartementen gaat bouwen. De voorbereidingen daarvoor zijn begonnen.

De Strijpsestraat in Eindhoven. Op de locatie van autobedrijf Van der Wiel is een plan gemaakt voor onder andere studentenhuisvesting.

Reinier van Abbe van PM+Van Abbe kiest bewust voor studentenwoningen in woonbuurten. ,,Ik kies voor integreren van studenten in de stad, niet om ze ergens weg te stoppen. Dan wil ik de dialoog aangaan met de buurt. Lastig is dat veel mensen studentenhuisvesting koppelen aan ouderwetse studentenhuizen die voor overlast zorgen. Wij denken dat je dat kunt voorkomen door er rekening mee te houden in de opzet. En we blijven zelf ook actief betrokken, dus het is ook in ons belang dat het geen gribus wordt.”

Achterterrein kan ook speelterrein zijn

Dat geldt ook voor de openbaarheid van het achterterrein, aldus Van Abbe. ,,Dat is nu niet verlicht en zonder controle, er gebeurt van alles. Wij willen er woningen bouwen, vergroenen en verlichting plaatsen, zodat je zorgt voor sociale controle. Ook de kinderen uit de buurt kunnen er spelen. Maar ik heb ook al beloofd dat we er altijd nog een hek om heen kunnen zetten, als het fout gaat. Maar ik wil het wel proberen.”

De hoogte van de nieuwbouw met drie verdiepingen sluit volgens Van Abbe aan bij het pand naast het terrein en de nieuwbouw verderop. ,,Het scheelt maar 30 centimeter. We bouwen echt geen toren in een woonwijk.” Op het binnenterrein heeft de ontwikkelaar een laag van de nieuwbouw afgehaald na overleg met de omwonenden.

Eindhoven Reinier van Abbe bij zijn project op de hoek Rochusstraat-Stratumsedijk; dat is inmiddels klaar en de woningen zijn verkocht.

Maar volgens Bakker kan er alleen sprake zijn van verder overleg als Van Abbe de aanvraag voor een bouwvergunning intrekt. ,,Anders heeft praten geen zin.” Van Abbe ziet dat anders: ,,Sinds juni 2020 zijn wij in gesprek met de direct aanwonenden. Zij hebben invloed gehad op het ontwerp zoals het eind december is ingediend. Maar ook nu nog staan wij open voor de dialoog. Als dat leidt tot aanpassingen van onze aanvraag, dan zullen wij dat niet nalaten.”

Bakker vroeg ook opheldering van de gemeente. Aanvankelijk kreeg hij nul op request, ook van wethouder Yasin Torunoglu, die hij persoonlijk had aangesproken. Daarom hing Bakker zondag een spandoek op: ‘Yasin T. zwijgt’ stond daar op. Maandag kreeg de buurt een brief van de wethouder .Hij wijst erop dat de inspraak in dit stadium een verantwoordelijkheid van de ontwikkelaar is. Die moet weer praten met de buurt, aldus Torunoglu.

Spandoek dat bewoners van de Strijpsestraat in Eindhoven ophingen. Wethouder Yasin Torunoglu reageerde niet snel genoeg op hun ongenoegen over het bouwplan voor deze locatie.

Voorzitter Piet Hijnen van Strijp binnen de Ring probeert een rol te spelen bij de kwestie. ,,Maar het is lastig. Eindhoven heeft woningnood, er moet gebouwd worden. De ontwikkelaar heeft zijn belangen want de kachel moet ook branden. En de buurt wil eigenlijk dat alles bij het oude blijft. Wij proberen te helpen om een compromis te bereiken.”

Hijnen kent Van Abbe van het plan achter de Kerkakkerstraat. ,,Daar bleek dat hij zeer toegankelijk is. Maar als buurt moet je dan ook zijn belangen willen zien.” Dat lukte daar goed omdat PM+Van Abbe op aandringen van de buurt koos voor koopwoningen. In het al langer lopende overleg met de direct omwonenden aan de Strijpsestraat is wel de mix van appartementen en studentenwoningen tot stand gekomen.