Ook Brabantse twintigers en dertigers met corona op de ic, maar in regio Eindhoven-Helmond vrijwel niet

Eindhoven­se golfkarton­fa­briek is 2000 dagen ongevals­vrij: oorkonde voor Smurfit Kappa RapidCorr

22 april EINDHOVEN - De fabriek van Smurfit Kappa RapidCorr in Eindhoven is donderdag onderscheiden voor veilig werken. Van brancheorganisatie CBA kreeg de fabriek de oorkonde voor 2000 dagen ongevalsvrij werken zonder verzuim. De oorkonde wordt ongeveer eens in de twee jaar uitgereikt.