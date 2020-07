Ook burgemeester John Jorritsma is coronamoe

EINDHOVEN - Na meer dan vier maanden in het oog van de storm is ook de Eindhovense burgemeester John Jorritsma corona-moe. ,,Het houdt nooit op.”

Hij oogt fit en energiek als hij de fotograaf en de beide verslaggevers de verbouwde gemeenteraadszaal in het Eindhovense stadhuis laat zien. Met een bijna jongensachtig enthousiasme loopt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma tussen de vijfenveertig raadszetels en de collegetafel door, om geduldig en ongedwongen te poseren voor de fotograaf.

Maar even later, achter de vergadertafel in zijn werkkamer op de eerste verdieping van het stadhuis, pas dan vallen de diepe groeven en donkere kringen rond zijn ogen op. De inmiddels meer dan vier maanden durende coronacrisis heeft zijn sporen duidelijk nagelaten bij John Jorritsma.

,,Ik ben corona-moe", geeft hij zonder blikken of blozen toe. ,,Het blijft ook maar doorgaan, het houdt nooit op. Sinds eind februari sta ik constant aan. Vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week. En er komt maar geen einde aan. De balans tussen werk en privé is volledig zoek.”

Suiker

Maar dat dit werk veeleisend is, dat wist hij toch toen hij bijna vier jaar geleden aan deze baan begon? ,,Zeker. En ik klaag ook niet, hoor. Ik ben niet van suiker. Maar een crisis als deze heb ik in mijn veertigjarige loopbaan in het openbaar bestuur nog niet meegemaakt. Een crisis van deze omvang, van deze ernst en met zoveel ingrijpende consequenties. Een die alles opslokt."

En daarnaast gaan de reguliere dingen in zijn werk ook allemaal gewoon door. ,,Collegevergaderingen, gemeenteraadsvergaderingen. Er moet een begroting voor volgend jaar worden gemaakt. Er is het overleg met de politie en het openbaar ministerie, met de andere gemeenten in de regio en ga zo maar door. Alles bij elkaar vraagt het veel. Heel veel.”

Jorritsma is er op deze vrijdagmiddag in het verder vrijwel lege stadhuis eens goed voor gaan zitten. De vakantieperiode is begonnen, de strenge maatregelen van het begin van de intelligente lockdown om de coronacrisis te beteugelen, worden stapsgewijze versoepeld of zelfs losgelaten. De suggestie om terug te blikken met Jorritsma vanuit het oog van de storm waar een handjevol besmettingen met het Covid19-virus zich al snel tot ontwikkelde, bleek zeer welkom.

Van boei naar boei

Welk gevoel overheerst als hij terugkijkt op de hectiek van de afgelopen maanden? ,,Dat is toch vooral respect voor de wijze waarop vooral het kabinet maar ook het outbreak-managementteam, het RIVM en de leden van het landelijke veiligheidsberaad gereageerd hebben op deze crisis. Ook al zal het eindoordeel pas achteraf kunnen vallen, ik denk dat we het goed gedaan hebben, binnen de mogelijkheden die er waren. Want vergis je niet: het was en het blijft sturen in de mist. We varen als bestuurders telkens van boei naar boei."

Die zoektocht in lastige omstandigheden, als de volksgezondheid op het spel staat en de economie een enorme dreun krijgt, die vraagt om leiderschap is zijn stellige overtuiging. ,,Dat heeft het kabinet bij uitstek laten zien. Maar we leven in een egalitair land. De minister-president in Nederland is Mark, en de koning is Willem-Alexander. Als de regering in Japan of Zuid-Korea zegt dat iedereen daar vanaf morgen achterstevoren moet lopen, doen de mensen dat zonder morren. Hier roept leiderschap vooral wrevel op.”

Is dit een pleidooi voor een autocratische inrichting van onze samenleving? ,,Integendeel, ik koester onze vrijheid als geen ander. Maar ons land is verwikkeld een oorlog met een onzichtbare vijand. Er vallen geen doden door kogels, zoals in een oorlog, maar door een onzichtbaar virus. Dan is het wel belangrijk dart er vertrouwen is in de bestuurders die ons land door zo’n crisis in ons land moeten loodsen. Vertrouwen en begrip.”

Symptomatisch

Dat vertrouwen en begrip, die waren er wel in het begin van de crisis wel, maar al na een week of zes begon het vrij snel te slijten. ,,Het is symptomatisch voor deze samenleving. Alles wordt in twijfel getrokken. Al die maatregelen om te voorkomen dat corona nog verder om zich heen grijpt, zouden overbodig zijn. Zeggen de mensen die thuis op de bank naar talkshows kijken met zelfbenoemde virologen en die vervolgens hun ongefundeerde meningen op de sociale media delen.”

Het is hem een doorn in het oog, zo blijkt: het gebrek aan nuance in de maatschappij - en corona heeft dat alleen nog maar verergerd. ,,Alles lijkt zwart of wit. Je bent voor of tegen, een middenweg is er niet meer. En je doet het als bestuurder nooit goed. Als ik de demonstratie van Black Lives Matter verbiedt, dan tast ik het recht op vrije meningsuiting. Maar als ik ‘em toesta, zeggen diezelfde mensen dat ik de volksgezondheid in gevaar breng. Ga er maar aanstaan.”

Het is wrang, beaamt hij. ,,Die mensen hebben niet rondgelopen op de intensive care, waar ziekenhuispersoneel hun stinkende best doet om mensen te redden. Of op afdelingen in ziekenhuizen waar verplegend personeel probeerde mensen die daar op hun dood lagen te wachten een waardig einde te geven. Die hebben niet gezien wat ambulancebroeders allemaal meegemaakt hebben. Natuurlijk begrijp ik wel dat mensen die maanden lang thuis zitten en het gevoel hebben dat ze zitten opgesloten een uitlaatklep zoeken. Maar dan op sociale media een oproep doen om nog erger te gaan rellen dan in Helmond, zoals in Tongelre, dat gaat me toch echt veel en veel te ver.”