Ook cabinepersoneel Ryanair eist vergoeding voor sluiting basis Eindhoven

Stakingen

Ryanair besloot vorig jaar plotseling de basis in Eindhoven te sluiten. De piloten en het cabinepersoneel denken dat de sluiting een vergelding was voor twee stakingen die eraan voorafgingen. Het personeel voerde actie voor betere arbeidsvoorwaarden. Ryanair heeft altijd ontkend dat het die stakingen wilde vergelden. Het bedrijf noemde de hoge kosten en beperkte groeimogelijkheden in Eindhoven als reden.

De rechter kende aan acht piloten in totaal meer dan drie miljoen euro schadevergoeding toe. Ryanair ging in hoger beroep tegen die beslissing. FNV Luchtvaart wil niet zeggen hoeveel geld het cabinepersoneel eist maar vanwege hun lage inkomen gaat het om aanzienlijk lagere bedragen, zegt een woordvoerder.

Overplaatsing

Voor de resterende acht werknemers was een overplaatsing geen optie omdat ze een leven hebben opgebouwd in Eindhoven, aldus de FNV-woordvoerder.

Onrust

Ook in andere Europese landen blijft het onrustig bij Ryanair, laat de vakbond weten. Personeel in Ierland, Groot-Brittannië, Spanje en Portugal is getroffen door de sluiting van bases en ontslagen. Ook heerst er ontevredenheid omdat er geen fatsoenlijke afspraken gemaakt kunnen worden over arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden. Europese vakbonden hebben al nieuwe acties aangekondigd van piloten en cabinepersoneel. De acties hebben mogelijk ook consequenties voor vluchten van en naar Eindhoven. ,,De dienstregeling van Ryanair in Eindhoven zal ook de komende tijd onrustig zijn’’, voorspelt FNV Luchtvaart.