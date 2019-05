Ook de Big Mac komt voortaan bij je thuis in Eindhoven

EINDHOVEN - Maaltijdbezorg-app Uber Eats is sinds donderdag beschikbaar in Eindhoven. Dat betekent dat Eindhovenaren voortaan elke dag tussen 11.00 en 23.00 uur hun warme hap thuis kunnen laten bezorgen.

Ook de populaire Big Mac, McNuggets, friet en andere producten van de bekende hamburgergigant kunnen met McDelivery besteld en bezorgd worden via de Uber Eats-app. Zowel de McDonalds vestigingen op de Markt als in Winkelcentrum Woens XL zijn aangesloten bij de app.

Jos te Raaij, eigenaar van de McDonalds vestiging op de Markt in de binnenstad, denkt dat er zeker een markt is voor de nieuwe service. ,,Mensen zoeken nou eenmaal meer gemak, zeker in de binnenstad. Daarbij doen we geen concessies aan de kwaliteit en bieden die service daarom uitsluitend binnen een straal van twee kilometer. Dat geldt ook voor de vestiging in Woensel.”

Single ritten

Woordvoerder Eunice Koekkoek van Mc Donalds Nederland vult aan: ,,Daarbij is er de afspraak dat koeriers voor McDonalds uitsluitend single ritten maken. Elke bestelling gaat dus specifiek naar het opgegeven adres, een op een bezorging dus. Bovendien worden warme producten als laatste klaargemaakt en in een apart compartiment - gescheiden van de koude producten - ingepakt. Dat blijkt sinds de introductie van McDelivery in Nederland goed te werken.”

Lokale restaurants

Eindhoven is de elfde Nederlandse stad en de eerste stad in Brabant waar McDonalds producten worden thuisbezorgd. Gebruikers van Uber Eats kunnen ook bij lokale restaurants als Johnny’s Burger Company, Poke Bowl Original, Vapiano, Oriental Green House, Seabass and the the Urban Fisher en Toko Djawa terecht om er hun favoriete gerechten te bestellen.