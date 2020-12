Ook de dataman van het Catharina Ziekenhuis stond te juichen toen de patiënt na 45 dagen van de beademing kwam

Kans op woningbouw op Wielewaal Eindhoven klein; politiek ziet er niet veel in

18 december EINDHOVEN - De kans dat u en ik in de nabije toekomst een woning kunnen betrekken op het voormalige Philips-landgoed De Wielewaal is niet heel groot. Een meerderheid van de Eindhovense politiek is tegen woningbouw in de groene long van de stad. Wel zijn ze voor het openstellen van het park voor publiek.