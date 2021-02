Ook de supermarktslager komt onder de vlag van Sonse Van Loon Group

Eindhovens project: ‘Van grote anonieme studenten­flats wordt niemand gelukkig’

1 februari EINDHOVEN - Het aantal studenten in Eindhoven groeit hard. Om ze onder dak te helpen worden grote complexen gebouwd aan de Berenkuil en op de TU/e Campus. Of huisjesmelkers ‘ontfermen’ zich over de studenten. PM+ Van Abbe en Studio Isis Boot zijn in het gat daartussen gesprongen.