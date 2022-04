Ook dieven komen graag in volkstuinen, maar in Tongelre hadden ze veel haast

Magneetvis­ser hengelt granaat uit Eerste Wereldoor­log uit het water in Eindhoven

EINDHOVEN - Een magneetvisser heeft zaterdagmiddag in Eindhoven een granaat uit de Eerste Wereldoorlog uit het water gehengeld. Een bijzondere vondst, omdat Nederland in dat conflict neutraal was en er in ons land dus niet is gevochten.

10 april