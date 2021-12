Ook digitaal bureau intoAction uit Best in handen Vlaamse gigant iO: campus Eindhoven in de maak

EINDHOVEN/BEST - De Vlaamse gigant in digitale marketing iO slaat opnieuw toe in de Eindhovense regio. Met intoAction uit Best doet het zijn derde overname in anderhalf jaar tijd.

IntoAction is met 70 medewerkers voor onder meer Philips, Signify en AkzoNobel actief. Het houdt zich bezig met het bouwen van websites en verzorgen van marketingcampagnes via digitale kanalen.

Van Philips Lighting naar Signify

Het bureau verzorgde onder meer de omzetting van de websites van Philips Lighting naar de nieuwe naam Signify. Voor zowel Signify als AkzoNobel is het bureau internationaal werkzaam. In totaal heeft het zo'n tachtig opdrachtgevers.

Quote We hebben gekeken hoe we het beste verder kunnen opschalen. Met de keuze voor iO kunnen we onze klanten een nog breder aanbod aan diensten aanbieden. René Lammers, intoAction

Het in 2009 door René Lammers opgerichte bedrijf is hard gegroeid, van 20 medewerkers begin 2016 naar ruim 70 op dit moment. ,,We hebben gekeken hoe we het beste verder kunnen opschalen. Met de keuze voor iO kunnen we onze klanten een nog breder aanbod aan diensten aanbieden. Via iO krijgen we er bovendien meerdere klanten bij.”

Campus in Eindhoven

De 1500 medewerkers tellende Vlaamse groep iO - voorheen Intracto genaamd - nam eerder de Eindhovense bureaus Isaac en We Provide over. Het wil de drie bedrijven met in totaal zo'n 250 medewerkers onder één dak brengen op een campus in Eindhoven. Waar en wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

De Vlamingen geloven in het creëren van lokale gemeenschappen. Ze beschikken al over een aantal campussen in België en Nederland.

In de wereld van digitale marketing is sprake van een overnamegolf. Grote partijen ontstaan die klanten volledig kunnen bedienen, van strategie tot de creatieve inhoud, marketing en technologie. IntoAction verzorgt het traject van het strategisch advies tot en met de uitvoering daarvan.