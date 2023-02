Ook een e-sporter heeft een goede conditie nodig

EINDHOVEN - Voetballers kunnen van de straat doorgroeien naar een club in de wijk. E-sporters spelen vaak in hun eentje. Jongerencentrum Dynamo heeft een talententeam opgezet. Zaterdag kregen twaalf deelnemers hun eerste training.

Zaterdagmiddag in de sportzaal, op de derde verdieping van jongerencentrum Dynamo. Twaalf e-sporters zitten geknield op de vloer en zetten hun handen gedraaid en achterstevoren voor hun knieën. Personal trainer en zelfmeestercoach Robbin Castillo heeft hen net verteld dat ze in topconditie moeten zijn als ze succes willen in de e-sport. Hij laat ze spieren voelen waarvan ze het bestaan niet kennen en hij legt uit dat mentale kracht en zelfbeheersing daarbij horen. De rustgevende muziek uit de luidsprekers wordt overstemd door de naderende carnavalsoptocht.

League of Legends

De twaalf zijn geselecteerd voor het Dynamo Talenten e-sports team. Ze krijgen training om hun gamevaardigheden nog verder te verbeteren, maar ook andere kwaliteiten worden ontwikkeld. Zo spelen ze bij het populaire League of Legends in een team van vijf, waarbij samenwerken, kritiek uiten én incasseren deel uitmaken van het spel. Teleurstellingen incasseren en successen vieren. Voor het talententeam werkt Dynamo samen met Brabant Sport, Sint Lucas, PSV Esports en ESEV Zephyr.

,,Vanmiddag krijgen de deelnemers een nulmeting om hun vaardigheden in kaart te brengen vertelt projectleider Gijs van Dijsseldonk. ,,Naast de training van Robbin is er ook yoga, mentale weerbaarheid en is er zelfs aandacht voor slapen.” Dit is voor ons jongerenwerkers ook heel interessant, we leren hoe we hen kunnen helpen hun doelen te kiezen én die te bereiken.”

Tom Martens (27) uit Den Bosch speelt League of Legends al langer. ,,Ik ben benieuwd wat we hier gaan leren”, zegt hij. ,,Mijn basisvaardigheden zijn wel goed denk ik. Maar op hoog niveau zijn strategie, tactiek en soms ook bluf steeds belangrijker.” Elke dinsdagavond komt hij naar Eindhoven om te trainen, drie dagen later is er dan een vervolg online.

Volledig scherm Tijdens de workshop is er ook aandacht voor yoga-oefeningen. © Charlotte Verhagen / DCI Media

Maar liefst tien jaar is Eindhovenaar Matthias Meijers (25) actief met gamen. Het is helemaal zijn wereld. ,,Laatst zag ik de WK-finale van Legends in de bioscoop, dat was fantastisch. Natuurlijk wil ik zelf ook groeien en dan is zo’n omgeving als dit heel inspirerend. Ik wil zo ver mogelijk komen, maar heb mezelf wel een limiet gesteld: maximaal negen uur per week. Want het blijft een hobby.”

Boeddha en andere grootheden

Castillo hamert nog maar eens op de balans tussen lichaam en geest. Hij verwijst naar Boeddha en andere grootheden die hun lichaam én geest volledig onder controle konden houden. ,,En wat denk je van eten en drinken? Cola geeft je net als koffie even een oppepper, maar daarna zakt je energie snel weg en wil je weer een slok.” Kortom: e-sports is net als topsport: met talent én een topconditie kun je ver komen.