Ook Eindhoven in nieuwe reeks 'Hier zijn de Van Rossems'

EINDHOVEN - Maarten van Rossem, zijn zus Sis en zijn broer Vincent gaan dit voorjaar bij de NTR weer wekelijks op stap in steden in Nederland of net over de grens. Dit seizoen bezoeken ze Groningen, Den Bosch, Gent, Amersfoort, Aken en Eindhoven. De uitzending over Eindhoven staat in de planning voor 24 april.