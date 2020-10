Ook Eindhoven Metal Meeting in Effenaar gaat dit jaar niet door wegens corona-crisis

Jordan Teze over zijn ontwikke­ling bij PSV: ‘Ik ben er nog niet’

4 oktober De grote verrassing van het nieuwe seizoen bij PSV is centrale verdediger Jordan Teze, die in alle officiële duels tot nu toe constant was en een voldoende heeft gehaald. Weinig mensen hadden in het voorjaar hun geld op hem gezet als bassispeler in het nieuwe seizoen. ,,Ik denk dat we vooruitgang boeken en beter worden”, zei de 21-jarige Teze zondagavond na de 2-0 zege van PSV op Fortuna Sittard. ,,In het begin was het even wennen, maar we worden beter.”