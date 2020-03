Ook Eindhovenaren bieden elkaar coronahulp, al bijna 2000 mensen lid van Facebookgroep

EINDHOVEN - Onnodig hamstergedrag en studenten die zich laconiek in het uitgaansleven storten. De crisis brengt de laatste dagen minder fraaie kanten van de samenleving naar boven. Maar medemenselijkheid liet niet lang op zich wachten. Overal in de regio duiken initiatieven op waar buurtgenoten elkaar belangeloos hulp aanbieden.

De kersverse facebookgroep Coronahulp Eindhoven telde zondagmiddag - een dag na de oprichting - al ruim 1800 leden. De pagina loopt vol met talloze aanbiedingen en enkele hulpvragen van mensen uit regio Eindhoven: op kinderen passen in Strijp, honden uitlaten in Veldhoven, medicatie rondbrengen in Stratum of simpelweg even bellen en kletsen met mensen die alleen thuis zitten.

Flyeren om huisgebonden, oudere buurtgenoten te bereiken

In het Eindhovense studentenhuis van Lieke Vermeulen (22) sloeg de verveling toe. ,,We zijn normaal allemaal best actief. Nu zaten we al drie dagen met zeven man aan tafel.” De huisgenoten uit de Schrijversbuurt vroegen via de Nextdoor-app wie hulp nodig heeft met het doen van boodschappen. Zaterdag haalden ze een flinke boodschap voor een gezin dat zich niet fit voelde. ,,Verder horen we dat iedereen het een goed idee vindt, maar het nog niet nodig heeft.” Maar dat was ook de eerste reactie van het gezin dat uiteindelijk wel hulp kon gebruiken, zegt de studente Industrial Design. Ze gaan nog flyeren om ook de oudere buurtgenoten te bereiken.

Ook op Twitter deden mensen uit de regio een aanbod om belangeloos te helpen. In de zorg of zelfs bij de Albert Heijn. Zzp’er Irene Kersten uit Asten zag werk wegvallen. ,,En net als ik zijn er heel veel zzp’ers.” Een buurvrouw en schoonzusje werken in de regio op intensive cares en hebben het enorm druk. Dus één en één is twee voor Kersten. Ze heeft geen medische of zorgachtergrond. ,,Maar laat mij maar bedden opmaken of zet me aan de telefoon.” Zorginstantie ORO uit de Peel zocht na haar oproep al contact. Ze gaat er na het weekend even praten.

‘Nog geen vrijwilligers nodig’

De situatie in Zuidoost-Brabant is vooralsnog minder nijpend dan in het westen van de provincie, zegt een woordvoerder van het Máxima Medisch Centrum (MMC). Het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis vroeg al om hulp van vrijwilligers met een medische achtergrond. Dat is hier nog niet nodig, aldus de MMC-woordvoerder. Voorbereidingen op de naderende topdrukte zijn wel in volle gang. ,,De reacties en aanbiedingen zijn hartverwarmend en wellicht kunnen mensen zonder medische achtergrond de komende tijd ingezet worden als vrijwilliger. Maar die noodzaak is er nu nog niet.” Als dat verandert zal MMC een oproep doen.