Ook Eindhovense GL-wethouder Samir Toub stoorde zich aan campagne tegen woondiscriminatie

PODCAST Peesjevee-pod­cast: ‘Na dit seizoen wacht PSV een grote reorganisa­tie, maar wel gunstige signalen over Simons’

In de Peesjevee-podcast van deze week wordt door Mascha Prins, Paul Post en Rik Elfrink uitgebreid stilgestaan bij de situatie waarin PSV na het gelijkspel tegen Feyenoord terecht is gekomen. Volgens de bemanning van de podcast is het een beetje een typerende remise voor PSV, dat dit seizoen erg wisselvallig is.

9:50