Ook finales International Swimming League in Eindhoven, zwemtoppers blijven een week langer

Voormalig zakenpart­ner over ‘B&B-rel’ rond Henk Krol: ‘Raar dat Krol dit soort verhalen de wereld in slingert’

BEST - De voormalig zakenpartner van Henk Krol reageert verbolgen op de verhalen die de oud-politicus vertelt over diens vertrek bij hun bed and breakfast in Best. ,,Uit hun verband gerukt”, foetert ondernemer Toon van Genugten. ,,En tegen ons zei Henk juist dat hij om gezondheidsredenen wilde stoppen.”

3 november