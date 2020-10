Ook geen carnaval dit jaar in Gemert-Bakel

Dat betekent géén officiële aftrap op de 11e van de 11e, geen prinsverkiezingen, geen kletsavonden, geen optochten en geen boerenbruidsparen.

,,Het is een hele teleurstelling", beaamt secretaris Anthony Vogels van de Gemertse carnavalsvereniging de Drumknaauwers, ,Alleen is het gezien de omstandigheden gewoon wel een hele verstandige beslissing. Ook al doet dit best wel pijn. Maar de volksgezondheid moet nu uiteraard voorop staan.”

Burgemeester Michiel van Veen van Gemert-Bakel spreekt van een ‘onvermijdelijk besluit’. ,,Maar de gezamenlijke keuze om alle traditionele activiteiten niet door te laten gaan is onder de huidige omstandigheden de enige juiste beslissing. Ik spreek voor alle partijen als ik zeg dat gezondheid en veiligheid voorop staan.”

Handvol mensen

Vogels zegt dat nog wel gekeken is naar een alternatief programma, maar dat ook dat nauwelijks haalbaar is. ,,Je stopt dan heel veel tijd en moeite in evenementen die vanwege alle coronaregels maar door een handvol mensen te bezoeken zijn. Dat lijkt ons niet zinvol. Misschien dat er de komende maanden nog een omslag ten goede komt in de verspreiding van corona. Maar anders zullen we dit gemiste feest in 2022 maar dubbel en dwars in moeten halen.”

Overigens is Gemert-Bakel niet de eerste gemeente in De Peel die een streep zet door het traditionele volksfeest. In Helmond, Mierlo, Deurne en Laarbeek werd een dergelijk besluit al eerder genomen. In Laarbeek en in Deurne kijken de carnavalsverenigingen nog naar een alternatief programma.