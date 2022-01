Ook geen onderzoek naar wonen rond Eindhoven Airport; ‘Hiermee gaan we onze eigen overlast creëren’

ANALYSE Het is niet zo gek dat PSV klaagt, maar er valt ook genoeg te verbeteren bij het team van Schmidt

Wel, niet, wel niet? Toch niet uit. PSV had dit weekend absoluut pech, maar moet ook reflecteren op het eigen spel tegen Ajax. Dat was tactisch niet zo gek bedacht, maar uiteindelijk in de uitvoering aan de bal niet goed genoeg om er tegen de Amsterdammers iets uit te slepen.

25 januari