Ook het geduld van de Eindhovense raad met Renate Richters kan opraken

EINDHOVEN - De Eindhovense wethouder Renate Richters is in zwaar weer terecht gekomen nu het er sterk op lijkt dat ze de gemeenteraad niet volledig geïnformeerd heeft.

Het kan zijn dat het onhandigheid was. Het kan ook zijn dat het doelbewust is gebeurd. Maar het resultaat is hetzelfde: een wethouder die informatie achterhoudt voor de gemeenteraad begaat een politieke doodzonde. En het heeft er vooralsnog alle schijn van dat de Eindhovense zorgwethouder Renate Richters van GroenLinks in die valkuil is gestapt.

Op dinsdag 1 september zal Richters zich voor de Eindhovense gemeenteraad moeten verantwoorden. Met steun van nagenoeg de gehele oppositie in de gemeenteraad heeft de SP een interpellatiedebat op de agenda gezet. En het belooft een lastige avondje te worden voor de toch al zo geplaagde zorgwethouder.

Twee zaken

Dat debat gaat over twee zaken. Allereerst gaat het over het rapport van het ministerie van Volksgezondheid waaruit blijkt dat er voor sommige vormen van zorg in Eindhoven een wachttijd is. Dat is het gevolg van bezuinigingen die in 2018 en 2019 zijn doorgevoerd om de zwaar uit de hand gelopen zorgkosten te beteugelen. Onder andere door het invoeren van zogenoemde budgetplafonds. Het ministerie wil dat Eindhoven een einde aan maakt aan die wachttijden, en heeft om een verbeterplan gevraagd dat inmiddels vrijwel klaar is.

Maar daarnaast gaat het natuurlijk vooral over de vraag waarom Richters de raad niet over dat rapport geïnformeerd heeft op het moment dat de Eindhovense oppositie aan haar vroeg of iedere Eindhovenaar wel de zorg krijgt waar deze recht op heeft.

Twijfel

Richters bezwoer de raad dat dit het geval was. Maar twee dagen na dit debat informeerde ze de raad over het onderzoek van het ministerie, en bleek dat toch niet helemaal zo te zijn. En dat terwijl de oppositie in dat debat zelfs een motie indiende met het verzoek om een onafhankelijk onderzoek, zodat alle al dan niet terechte twijfel uit de wereld zou worden geholpen.



Geen wonder dat de oppositie nu verbijsterd is en bloed ruikt. Richters zal met een goede verklaring moeten komen om het gevaar af te wenden dat ze moet aftreden. Zeker omdat ook de PvdA-fractie de messen inmiddels geslepen heeft.

In september vorig jaar moest Richters al eens diep door het stof voor de gemeenteraad omdat ze het door het stadsbestuur opgezette ‘servicebureau’ - dat de zorgindicaties van WIjeindhoven moet controleren - maar niet aan de praat kreeg. Richters zei toen dat alle terechte kritiek haar raakte en beloofde beterschap.

Nog geen jaar later is het al weer raak. Ook aan geduld komt soms een einde. Er zijn in Eindhoven al eens wethouders voor minder opgestapt.