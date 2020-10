‘Ook huizen van 3 of 4 miljoen verkopen we op kortere termijn’, zegt makelaar Andreoli uit Leende

Best Intermediair Vastgoed Makelaardij in Leende doet vooral in woningen in het hogere segment. Die kosten al gauw meer dan een miljoen euro per stuk. ,,En toch verkopen we momenteel ook die woningen soms binnen vier, vijf weken", aldus Matt Andreoli. ,,En zelfs panden van 2, 3, of 4 miljoen kunnen we vaak op kortere termijn verkopen. Dat was een paar jaar geleden ondenkbaar. Dit jaar hebben we al 46 panden in het hogere segment verkocht, 28 procent meer dan vorig jaar. Dit is het beste jaar ooit. En ik zit al 36 jaar in dit vak”, aldus de makelaar uit Leende die in de hele regio Zuidoost-Brabant werkt. De meeste gewilde wijken zijn de Parklaan en omgeving, de Elzent en Eindhoven-Zuid en de dorpen Heeze, Leende, Waalre, vertelt Andreoli. ,,Maar ook in een dorp in de Kempen kun je nu een pand voor meer dan een miljoen verkopen in twee maanden tijd. Dat is nieuw.”