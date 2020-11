Ook in coronatijd waarschuwen vrijwilligers voor criminaliteit: ,,Laten zien wat je kunt met een digitale deurbel”

Ze hebben een speciaal kastje om 'flipperen’ te demonstreren, een vorm van inbreken is dat. De vrijwilligers van Preventie Team Eindhoven waarschuwen voor veelvoorkomende criminaliteit. Meestal doen ze dat vanuit een tentje, maar het bereiken van mensen is in coronatijd een uitdaging.

De inzet van Preventie Team Eindhoven was minimaal dit coronajaar. Maar dat wil niet zeggen dat de vijf vrijwilligers stil hebben gezeten. Er is nieuw materiaal gekocht, een promotiefilmpje gemaakt, en er zijn webinars om up-to-date te blijven.

Normaal gesproken zetten de vrijwilligers de zogeheten ‘BuurTent’ twee à drie keer per maand op. Dat gebeurt op verzoek van bijvoorbeeld de wijkcoördinator, de wijkagent, de gemeente, of WIJEindhoven. Zo komen ze op ontmoetingsplekken, waar ze advies geven over veiligheid en leefbaarheid in de stad. Het team is gespecialiseerd in het geven van voorlichting over inbraak- en buurtpreventie.

Brandstichtingen

Hun laatste grote inzet was op de Moreelselaan, toen er door brandstichtingen veel onrust was in de wijk. ,,Er was een groot hulpverlenersteam aanwezig “, vertelt vrijwilliger Bert Nieuwenhuis. ,,Als zoiets gebeurt worden wij ingezet om na te praten en adviezen te geven”, vult teamlid Gerrit Spaninks aan.

,,Wij zijn het team nu aan het doorontwikkelen", vertelt vrijwilliger Eric van Kessel. ,,We waren een inbraakpreventieteam, nu pakken we meer thema’s aan.” Dat zijn bijvoorbeeld fietsendiefstal en heling. ,,Volgend jaar spitsen we ons toe op digitale fraude, zoals phishing. Het foldermateriaal is er al, maar we willen met de tijd meegaan en alles ook goed digitaal presenteren, via televisie of video."

Laten zien hoe je kunt inbreken

Een nieuw middel in de strijd tegen criminaliteit zijn presentatiekasten, een soort lockers. ,,Hiermee kunnen we in de praktijk laten zien hoe je bijvoorbeeld een deur open flippert", vervolgt Van Kessel. Flipperen is een vorm van inbreken, waarbij met een pasje een deur wordt opengemaakt. ,,Of het demonstreren van een digitale deurbel. Wat zie je, hoe werkt het.”

Vrijdag werd de BuurTent weer eens opgezet, dit keer in de wijk Blixembosch om een promotiefilmpje te maken. Dat filmpje wordt getoond tijdens een webinar over inbraakpreventie, bedoeld voor 1500 Eindhovense buurtpreventen. Dat gebeurt op 25 november in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV).

Het Preventie Team geeft ook invulling aan het webinar. ,,Er komen oud-inbrekers die met foto's en filmpjes laten zien hoe gemakkelijk er ingebroken kan worden", vertelt Gert-Jan van den Heuvel. ,,Het opgenomen filmpje is promotie voor ons team, maar ook een oproep voor vrijwilligers. We zijn een klein team. De vraag naar de BuurTent neemt toe, dus we willen graag meer mannen en vrouwen erbij.”