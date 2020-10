Ook in deze regio groeit aantal coronabesmettingen minder hard, wel weer flinke stijging ziekenhuisopnames

EINDHOVEN - Het aantal coronabesmettingen in Zuidoost-Brabant groeit nog steeds, maar minder hard dan een tijd terug. In de voorbije twee weken kwamen er in de regio 5.204 nieuwe gevallen bij.

Ten opzichte van de eerste twee weken van oktober lag de groeifactor in veel gemeenten nu rond de 1,5 of daaronder. Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van het RIVM. Uitzonderingen zijn Someren (2,8), Valkenswaard (2,2), Best (2,1), Deurne (2,0) en in mindere mate Laarbeek (1,8) en Geldrop-Mierlo (1,7). De voormalige brandhaarden Bladel en Reusel-De Mierden deden het nu het beste, met 0,72 respectievelijk 1,1.

Wel flinke stijging aantal ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is in een week tijd wel weer fors toegenomen. In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven lagen vroeg op de dinsdagochtend 56 mensen met Covid-19 (vorige week 41), van wie 13 op de intensive care (vorige week 11). Het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven verzorgde dinsdagmorgen 49 coronapatiënten (vorige week 34), van wie er 8 op de IC lagen (vorige week 5).

Van het Elkerliek ziekenhuis in Helmond en het St. Anna in Geldrop volgen de cijfers later vandaag.