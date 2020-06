Ook in Eindhoven wordt zaterdag gedemonstreerd tegen racisme

EINDHOVEN - Eindhoven sluit aan in de rij van steden waar anti-racismeprotesten plaatsvinden. Twee lokale actiegroepen tekenen voor de organisatie van een demonstratie zaterdag 6 juni in de binnenstad. Over de verwachte opkomst is nog niets bekend.

Het protest, onder de noemer ‘Black Lives Matter’, is georganiseerd door ‘Eindhoven kan het: Sinterklaasfeest voor Iedereen’ en ‘WE ARE 1'. Plaats van handeling is het 18 Septemberplein. Het protest tegen racistisch politiegeweld in de VS én Europa duurt van 17.00 tot 18.30 uur. Het is vooralsnog onduidelijk hoeveel mensen op de demonstratie naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd zullen afkomen.

Quote We zijn nu in gesprek met de organisa­tie hoe een en ander in goede banen geleid kan worden Woordvoerster gemeente Eindhoven

Het protest werd woensdag aangekondigd bij de gemeente Eindhoven, meldt een woordvoerster. ,,We hebben er kennis van genomen en zijn nu in gesprek met de organisatie hoe een en ander in goede banen geleid kan worden.” Of er een maximum wordt gesteld aan het aantal demonstranten, kon de gemeentewoordvoerster nog niet zeggen. ,,Binnenkort komt daar meer duidelijkheid over.” Dat geldt ook voor de veiligheidsmaatregelen die de gemeente samen met de politie treft.

Ook de organiserende groepen konden of wilden woensdag (nog) niet ingaan op de vraag hoeveel demonstranten er worden verwacht. Op de Facebookpagina’s van de organisatoren hebben tot gisteravond een kleine 300 mensen laten weten ‘geïnteresseerd’ te zijn in de bijeenkomst. Wel melden zij op Facebook dat ‘veiligheid het belangrijkst is’ tijdens de demo. Demonstranten wordt opgeroepen om anderhalve meter afstand in acht te nemen, gezichtsmaskers én wegwerphandschoenen te dragen en regelmatig de handen te wassen. Deelnemers wordt geadviseerd om met niet meer dan één persoon samen te reizen en instructies van de autoriteiten op te volgen.

Eenzelfde demonstratie, afgelopen maandag in Amsterdam, liep danig uit de hand toen de groep uitgroeide tot 5.000 mensen, waardoor van 1,5 meter afstand geen enkele sprake was. De demonstraties in Den Haag, Maastricht en Groningen waren daarna wel ‘coronaproof’.

