Ook in september ontvangt reiziger gratis zelftest op Eindhoven Airport

In eerste instantie zou daar alleen in juli en augustus sprake van zijn op Nederlandse luchthavens, maar in september gebeurt dat ook op Schiphol, Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen AirPort Eelde. ‘Wegens het succes van de actie heeft minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten ook in september terugkerende reizigers een zelftest aan te bieden', meldt het ministerie.