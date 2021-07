Ook in Zuidoost-Brabant gaat aantal besmettingen door het dak: 600 procent meer in een week tijd

Dit is het eerste plan voor vernieu­wing in het gebied Fellenoord in Eindhoven: 250 woningen in een toren van 100 meter hoog

16:30 EINDHOVEN - Het eerste plan voor vernieuwing in het gebied Fellenoord in Eindhoven is er. Het telt 250 woningen en op de begane grond commerciële ruimtes. De ontwikkelaars VanWonen en FOUR-D hebben de eerste schetsen daarvan gepresenteerd.