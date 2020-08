Ook in Zuidoost-Brabant ruim de helft minder busreizigers

EINDHOVEN - Busmaatschappijen in Nederland, waaronder Hermes in Zuidoost-Brabant, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor het openbaar vervoer. De ov-sector dringt aan op een verlenging van de staatssteun, die nu tot eind van dit jaar loopt.

2020 komen de vervoerders dankzij die staatssteun nog wel zonder al te grote kleerscheuren door, zegt woordvoerster Laura Steur van Transdev, het moederbedrijf van een groot aantal ov-bedrijven in Nederland, waaronder ook Hermes in Zuidoost-Brabant. Personele ingrepen of aangepaste dienstregelingen zijn bijvoorbeeld nog niet aan de orde. Maar over de periode vanaf 2021 is op dit moment weinig zinnigs te zeggen.

,,Komt er een tweede golf? Hoeveel mensen blijven thuiswerken en en hoe gaat het toerisme zich ontwikkelen? Er zijn zó veel onzekerheden. En daarom zijn we ook voortdurend in gesprek met de opdrachtgevers om te bezien of de met hen gesloten overeenkomsten houdbaar zijn of moeten worden aangepast.”

Eindhoven Airport

Het schrappen of aanpassen van routes én het aantal ritten op die lijnen kan een gevolg zijn. Steur noemt de lijnen naar Eindhoven Airport als voorbeeld. Om de tien minuten vertrekt er een bus naar het vliegveld. Het is de vraag of Hermes dat moet blijven doen, als het aantal vliegreizigers op het huidige niveau blijft steken.

In de eerste maanden van de coronacrisis kelderde de bezettingsgraad van de stad- en streekbussen naar een schamele tien procent. Dankzij de financiële compensatie van het Rijk konden de bussen blijven rijden. En dat moesten zij ook, om mensen uit vitale beroepsgroepen te kunnen blijven vervoeren. Toen op 1 juli bussen en treinen ook weer beschikbaar werden voor niet-noodzakelijke reizen, gekoppeld aan de mondkapjesplicht, nam de bezetting weer toe: ,,Nu zitten we op een bezettingsgraad tussen de 40 en 50 procent.”

Met de staatssteun is 93% van de reguliere inkomsten voor de ov-bedrijven gedekt, aldus de Transdev-woordvoerster. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verlies van 20 à 30 miljoen. Eerder al waarschuwde topman Pier Eringa voor mogelijk banenverlies als de reizigersaantallen achterblijven.

Kuchschermen

Transdev is ondertussen blij met de ‘kuchschermen’ voor chauffeurs die de komende weken in alle stads- en streekbussen in Nederland worden geplaatst. Ook moeten reizigers voortaan voorin instappen, zodat betere controle mogelijk is en zwartrijden wordt tegengegaan.

Uit testen van TNO blijkt dat extra ventilatie helpt in het tegengaan van besmettingen. ,,Chauffeurs gaan daarom bij iedere halte hun voertuig doorluchten door alle deuren te openen”, aldus Pedro Peters, woordvoerder van OVNL.