EINDHOVEN - Ook in de Eindhovense filialen van Intertoys is het zaterdag extreem druk. Zondag 24 februari is het de laatste dat dat cadeaubonnen zijn in te wisselen bij de filialen van de failliet verklaarde winkelketen.

Door een computerstoring ontstonden vaak ellenlange rijen aan de kassa's. In diverse speelgoedzaken, waaronder in Zwolle en Wezep, liepen de spanningen hoog op bij boze klanten. Daar werden medewerkers uitgescholden en zelfs bekogeld. Bij de filialen aan de Winkelstraat, Heuvel en Hermanus Boexstraat in Eindhoven, was dat ‘gelukkig niet het geval’, aldus medewerkers. ,,Afkloppen", zei een van hen met een blik op de lange rijen wachtenden.

“Het lijkt vandaag wel Sinterklaas, zo druk is het ", verzucht filiaalmanager Tom Willems van de speelgoedzaak in de Winkelstraat in Stratum. “Gelukkig is het nu even wat rustiger.” Vervelende incidenten heeft Willems niet meegemaakt, zegt hij. “Al onze klanten zijn zeer begripvol.” Tot sluiting van dit filiaal zal het hoogstwaarschijnlijk niet komen, zegt manager Willems: “Wij zijn geen franchisezaak.”

Op de etalage van Intertoys aan de Hermanus Boexstraat wijst een A4-tje de klanten erop dat inwisselen van cadeaubonnen in deze zaak tijdelijk niet mogelijk is. De filiaalmanager wil geen commentaar kwijt en verwijst naar het hoofdkantoor. Een echtpaar keert bij de deur om. “Zullen we nog even kijken in Gemert?”