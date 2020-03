Ook kunst- en cultuurwereld in de regio gaat op slot door virus

CoronavirusZowel Muziekgebouw Frits Philips als Parktheater Eindhoven schrappen de uitvoeringen tot en met maandag. Dat heeft Wim Vringer, directeur van de concertzaal zojuist bekend gemaakt. Het STRP Festival, dat zou worden gehouden van 2 tot en met 5 april in het centrum van Eindhoven, wordt verplaatst. Het Van Abbemuseum past zijn programma aan en het Boekenweekprogramma in het Natlab is geannuleerd.

Het schrappen van voorstellingen betekent dat onder meer dat het optreden van de vermaarde Russische pianist Sokolov in het Muziekgebouw niet doorgaat. In het Parktheater gaat onder andere de opera De Parelvissers door de Staatsopera van Tartastan niet door. In totaal gaat het om zestien voorstellingen in het Parktheater en elf uitvoeringen in Muziekgebouw Frits Philips die nu niet doorgaan.

Ook het programma Books on Tour, dat het komende weekeinde in het Natlab zou worden gehouden in het kader van de Boekenweek, is geschrapt. Het Van Abbemuseum blijft toegankelijk voor bezoekers, zo zegt een woordvoerder, maar activiteiten als rondleidingen en de kinderkunstlcub, zijn geannuleerd.

Zware beslissing

Het kunst- en technologiefestival STRP heeft ook besloten tot het annuleren van het vierdaagse festival. ,,We hebben de zware beslissing genomen om STRP Festival op de geplande data 2 tot 5 april 2020 niet door te laten gaan. De gezondheid van bezoekers van STRP en van Brabant staat uiteraard voorop. Daarnaast is het voor STRP niet mogelijk om met zoveel onzekerheden een kwalitatief en kwantitatief goed festival te organiseren. We gaan in overleg met kunstenaars, sprekers, relaties, fondsen, samenwerkingspartners en leveranciers om tot een nieuwe datum voor STRP Festival te komen", aldus directeur Van Gool.

Ook Vringer zegt: ,,De gezondheid van onze bezoekers gaat boven alles. Daarom hebben we dit besluit genomen. En uiteraard was daar de uitspraak vanmiddag van de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant leidend in. Daar werd meerdere malen te kennen gegeven dat sociale contacten tot een minimum moeten worden beperkt. Nou, dan kan er maar een maatregel worden genomen en dat is de voorstellingen, in ieder geval tot en met maandag – schrappen. Dat is pijnlijk, zeker, maar zo’n robuuste maatregel moet wel, voor de gezondheid van de bezoekers én ook van het personeel.”

Schrappen in het veiligste

Ofschoon er door de Veiligheidsregio een grens was gesteld tot 1000 bezoekers, gaat dat voor Vringer niet op: ,,Of er nu 800 mensen in de zaal zitten of 1000, dat maakt voor ons niet uit. En of het nu gaat om uitvoeringen in de grote of in de kleine zaal, daar moet je dan niet over strijden: gewoon alles schrappen, dat is het meest veilige. Overigens mag de overheid daarover wel iets duidelijker zijn.”

Alle uitvoeringen worden zo snel mogelijk verplaatst naar andere data. Mensen die reeds kaartjes hebben gekocht, worden daarvan persoonlijk – en via de websites van de instellingen – op de hoogte gebracht.