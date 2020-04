Ook kunst krijgt een plekje op nieuw voorterrein van Eindhoven Airport

Op het terrein tussen P1 en de terminal hebben drie grote vitrines een plekje gekregen, ontworpen door Piet Hein Eek en die expositieruimte bieden voor kunstenaars. Twee tot drie keer per jaar wisselt de expositie. Voor de invulling werkt Eindhoven Airport samen met het Van Abbemuseum.



De herinrichting van het voorterrein en de Airport Boulevard is in oktober vorig jaar van start gegaan. Ondertussen wordt ook druk gewerkt aan de verbetering van de bereikbaarheid van de luchthaven. Het zal nog een jaar of drie gaan duren voordat de nieuwe wegenstructuur helemaal klaar is.