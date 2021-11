Ook man uit Eindhoven aangehouden voor beroven maaltijdbezorgers in Nuenen

Dat meldt de politie. De gewapende berovingen vonden plaats op zaterdagavond 6 november . Rond 19.45 uur werd een bezorger van een restaurant in Eindhoven beroofd op de Goudvinkhof in Nuenen. ,,Ze had zich daar rond het afgesproken tijdstip gemeld bij een woning om eten te bezorgen. Voordat ze aan kon bellen werd ze op straat echter al beroofd door een in het zwart geklede man met een bivakmuts. Hij bedreigde haar met een op een vuurwapen gelijkend voorwerp en dwong haar het geld af te geven.”

Vrijwel hetzelfde gebeurde om 22.00 uur nog een keer, in dezelfde straat. Ditmaal was het slachtoffer een mannelijke bezorger van een restaurant in Nuenen. Later die avond, rond 02.30 uur in de nacht, werd een eerste verdachte al aangehouden. Hij zit nog vast. ,,We doen nog verdere onderzoek naar de rol van alle verdachten in deze zaak.”