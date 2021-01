Ook mantelzorgers mogen prikafspraak maken, dat moet rompslomp voortaan voorkomen

EINDHOVEN - Omdat senioren en vooral dementerende ouderen niet altijd in staat zijn om zelf een afspraak te maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus, mogen voortaan ook mantelzorgers of andere ‘naastbetrokkenen’ dit voor hen doen. Dat heeft de GGD laten weten.

,,We begrijpen dat niet alle 90-plussers zelf aan de telefoon kunnen komen om een vaccinatie-afspraak te maken”, reageert de GGD op een schrijnend artikel vrijdag in het ED.

Protocol

Daarin vertelde mantelzorger John Williams hoeveel moeite hij moest doen om samen met zijn licht dementerende schoonmoeder de afspraak bij het vaccinatiecentrum in Eindhoven-Zuid te regelen.

De GGD wilde per se -zoals het protocol voorschreef- dat de 90-jarige vrouw daarvoor zelf aan de telefoon kwam. Hiertoe was Annie Huizer echter niet in staat.

De dame in kwestie heeft, in tegenstelling tot veel andere bewoners van het verpleeghuis, nog een eigen huisarts en valt daardoor onder het ‘gewone’ vaccinatieregime voor ouderen die nog zelfstandig wonen. Het protocol schrijft voor dat in dat geval de eigen huisarts het prikje komt zetten.

Geen vaccins

Omdat deze nog geen vaccins had, moest de schoonmoeder van Williams een afspraak maken bij het vaccinatiecentrum in het Indoor Sportcentrum aan de Aalsterweg.

Veel praktischer zou het zijn als álle bewoners van een zorgcentrum of verpleeghuis op die locatie gezamenlijk gevaccineerd zouden worden. Op de vraag waarom niet voor die voor de hand liggende aanpak gekozen wordt, reageert de GGD dat dat niet aan haar is, maar aan het RIVM die de spelregels bepaalt over de volgorde en locaties van vaccinceren.

Quote Wees flexibel, gebruik je gezond verstand en kies voor praktische oplossin­gen. Woordvoerster RIVM

Een woordvoerster van het RIVM wijst er op dat instellingsartsen, verbonden aan zorgcentra of verpleeghuizen, de vrijheid hebben om mensen zoals mevrouw Huizer ‘mee te nemen’ in hun vaccinatieronde.

,,Dat hebben wij de instellingsartsen ook laten weten: wees flexibel, gebruik je gezond verstand en kies voor praktische oplossingen.” Die flexibiliteit is volgens de woordvoerster mogelijk als sprake is van hooguit enkele gevallen.

Richtlijnen en regels

,,Het werkelijke probleem is echter het tekort aan vaccins. Daardoor zijn richtlijnen en regels nodig. En dan kunnen dit soort dingen -zoals bij deze mevrouw- helaas gebeuren.”