Ook mét beperking roeien in Eindhoven, bij Beatrix en Thêta

EINDHOVEN - Eindhoven wil een inclusieve stad worden, een stad waar iedereen actief is, ook al is er een beperking. De twee lokale roeiverenigingen hebben de handschoen opgepakt en nodigen nieuwsgierigen uit voor een proef van zes lessen.

Bart Muskens kan zich geen leven zonder sport voorstellen. Vanaf zijn twaalfde schaatste hij bij IJsclub Eindhoven. Door een verkeersongeluk negentien jaar geleden lag hij in coma en na een lange revalidatie hield hij er een zenuwaandoening aan over. Toch bleef hij zijn rondjes op de ijsbaan draaien. ,,Maar nu gaat het niet meer. Ik kan geen pootje-over meer zetten, dus een bocht naar links maken lukt niet meer.”

Nu had Bart (54) al langer interesse in het roeien. Dus zit hij vandaag aan tafel in de kantine van de Eindhovense Roeivereniging Beatrix aan de Kanaaldijk Noord voor een intakegesprek. Want Beatrix wil werk maken van een inclusieve roeisport. Bèta, het samenwerkingsverband met studentenroeivereniging Thêta – anderhalve kilometer verderop aan de andere kant van het kanaal – past daar goed bij. Bèta is al langer actief om scholieren te verleiden eens in een boot te stappen. Claire Michielsen, lid van Thêta: ,,We hebben ook het Row Tech Lab, waar we in samenwerking met studenten techniek van Fontys en de Technische Universiteit veel mogelijkheden hebben om technische aanpassingen te ontwikkelen.”

Klittenband

Beatrixroeier Tom Vollebergh is ook actief voor Bèta en vertelt dat het vaak gaat om een versteviging in de rug. ,,En soms om het stabiliseren van de enkel. Het hoeft niet altijd heel technisch te zijn, met klittenband komen we vaak al een heel eind.” Bij het initiatief zijn ook Eindhoven Sport van de gemeente en revalidatiecentrum Blixembosch betrokken.

Als de intake positief is verlopen, volgt een proefperiode van zes lessen. ,,Dan weet je of roeien iets voor jou is en weten wij welke aanpassingen je nodig hebt”, aldus Michielsen. Beide verenigingen hopen dat op deze manier mensen met een beperking volwaardig lid kunnen worden. Thêta is vanouds iets competitiever en denkt al aan deelname aan Paralympics.

Fysiotherapeute Marjan Enning (63) mist een been, wat haar nooit heeft belemmerd aan sport te doen. ,,Tennis en handbiken. Roeien lijkt me mooi, want daarbij gebruik je je hele lichaam.” Maar nu moet ze even wachten. Na een hartoperatie heeft ze veel last van spierpijn. ,,Toch hoop ik later alsnog te kunnen aansluiten.”