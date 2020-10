Ook mondkapjesplicht in parkeergarages Eindhoven Airport

Eindhoven Airport op slot voor bezoekers; mondkapjes verplicht voor alle reizigers in terminal

16 juni EINDHOVEN - Voor wie niet met het vliegtuig aankomt of vertrekt, blijft de aankomst- en vertrekhal op Eindhoven Airport vanaf maandag voorlopig dicht. Alleen reizigers zijn nog welkom. Voor hen is vanaf nu het dragen van een mondkapje overal in de terminal verplicht. Daarmee zijn maatregelen een stuk strenger dan op Schiphol.