Ook na de avondklok komt het busje zo

“Sorry, ik spreek alleen Spaans”, vertelt een mevrouw met twee grote tassen voor ze vlug haar gereedstaande bus instapt. Als zelfs de Spanjaarden haast hebben, weet je dat het menens is. Het is zaterdagavond een paar minuten voor de avondklok ingaat op een vrijwel verlaten station Neckerspoel, waar nog een handjevol eenzame reizigers op hun bus staat te wachten.

Rennen voor ingaan avondklok

Badea Katan komt net uit Den Bosch waar hij werkt als assistent-manager bij restaurant Happy Italy. “Om 8 uur sloten we maar het is net niet gelukt om nog voor de avondklok thuis te komen.” Een werkgeversverklaring hiervoor heeft hij op zak. “Daar heeft de politie deze week al drie keer naar gevraagd.” Niet dat Katan dat erg vindt. Integendeel. “Ik vind het wel stoer om die te laten zien.”

Aanzienlijk drukker is het in de personeelskantine van het busstation. Buschauffeur Peter Sauve uit Asten heeft net zijn koffie op en is klaar voor de laatste ritten. “Eerst naar Reusel en dan door naar Gemert. We rijden vanavond tot ongeveer 12 uur “ Veel reizigers verwacht hij niet meer te vervoeren. “Meestal zijn het er nu nog maar 2 of 3.” Ook onderweg komen ze nauwelijks nog iemand tegen, vertelt zijn collega Marc Aarts. “Het voelt heel raar om door een lege stad te rijden.” Ondertussen halen hun collega’s herinneringen op aan de weekenddienst in betere tijden en vertellen hoe ze bussen vol stappers in het gareel hielden tijdens de laatste ritten, als de leeftijd vaak laag lag en het alcoholpromillage hoog.

Volledig scherm Bussen rijden tijdens de avondklok met buschauffeur Peter Sauve. © Rene Manders/DCI Media

“Nu is het contact met de reizigers compleet verdwenen”, vertelt Sauve. In het voorjaar nam zijn werkgever diverse corona-maatregelen. De eerste twee stoelrijen zijn afgeplakt en reizigers stapten voortaan in via de achterdeur. Nadat Hermes ontdekte dat veel reizigers zo niet alleen de chauffeur maar ook het inchecken ontweken, is dat teruggedraaid. Niet dat dit veel uitmaakt. Op lijn 319 naar Reusel van 21:09 stappen vanavond slechts drie mensen op. Een van hen is onderweg naar Veldhoven voor haar nachtdienst. Bij het Maxima Medisch Centrum stapt ze uit.

Quote Het contact met de reizigers is compleet verdwenen Peter Sauve , Buschauffeur Hermes

Om o.a. de inwoners met een vitaal beroep toch de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van het openbaar vervoer rijdt Hermes ondanks de avondklok de reguliere dienstregeling zoals die begin januari is ingegaan. Volgens woordvoerder Fred Tilburgs is dat zo afgesproken met de provincie. “Waar mogelijk rijden we met kleinere bussen maar die hebben we maar beperkt in ons wagenpark.” In januari werd de dienstregeling overigens al wel versoberd vanwege corona. Bussen rijden sindsdien minder frequent en enkele lijnen zijn zelfs tijdelijk opgeheven. ,,Als het vliegveld zo goed als plat ligt heeft het natuurlijk geen zin om daar twaalf keer per uur een bus naar toe te sturen”, aldus Tilburgs. ,,Ook naar verschillende scholen en grote bedrijven rijden de bussen minder frequent.” Volgens Tilburgs zal er in de loop van 2021 opnieuw gekeken worden naar de dienstregeling. ,,We willen de reizigers straks terug in de bus maar een deel zal het openbaar vervoer blijven mijden, zo is de verwachting. Het is ook de vraag wat het blijvende effect is op het openbaar vervoer als meer mensen structureel thuis blijven werken.”