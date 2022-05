Ook nieuwe werkwijze parkeerbedrijf Eazzypark bij Eindhoven Airport afgekeurd

Ooit verdween de Gender in het riool, nu wordt huzaren­stuk­je uitgehaald om beekje weer door de binnenstad te laten kabbelen

EINDHOVEN - Al jaren wordt er over gepraat: het beekje de Gender moet in de binnenstad van Eindhoven weer bovengronds gaan stromen. Nu wordt er - onder de grond - een belangrijke bottleneck opgeruimd, aan de Mathildelaan. Of nou ja, bottleneck, het is eigenlijk nog veel erger, blijkt uit het verhaal van ambtenaar water Luuk Postmes en wethouder Rik Thijs van de gemeente Eindhoven.

