De kinderen in het speciaal onderwijs kunnen gewoon op hun eigen school terecht, zo laat onderwijswethouder Stijn Steenbakkers (CDA) weten. De leerlingen van de basisscholen worden opgevangen door de kinderopvangorganisaties. Voor het mbo in Eindhoven komen enkele centrale opvanglocaties. De mbo-scholen moeten daar onderling nog andere afspraken over maken.

In beeld blijven

,,Met deze afspraken zorgen we er voor dat de kinderen van ouders met vitale beroepen toch kunnen worden opgevangen, zoals landelijk ook is afgesproken”, aldus Steenbakkers. ,,Daarnaast is er ook een veilig onderdak voor kwetsbare kinderen tijdens de vakantie, en daarmee zorgen we er voor dat deze kwetsbare kinderen ook tijdens de vakantie goed in beeld blijven op school.”