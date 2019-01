Ook overdag gaan stappen op Stratumseind

Het verschil tussen het Stratumseind overdag en 's avonds is enorm. Overdag kun je een kanon afschieten, 's avonds en 's nachts moet je bijna over de hoofden lopen wegens de drukte. ,,Daarom zijn we sinds vorig jaar bezig met events die ook overdag zorgen voor reuring in de straat", zegt Steve van Bakergem, organisator van Eindhoven by Day. ,,In ieder geval op zaterdag." Iets wat volgens hem de diversiteit van de stapstraat vergroot en past bij een stad in ontwikkeling zoals Eindhoven.