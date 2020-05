Ook provincie Brabant steunt designmuseum Complex in Eindhoven

De datum is goed gekozen, want op 4 juni maakt de Raad voor Cultuur bekend welke van de drie inzendingen jaarlijks 1 miljoen euro krijgt om het designmuseum te realiseren. Het Eindhovense Complex is een van de kanshebbers. Dus komt de steun van provincie als geroepen. Brabant wil er jaarlijks 250.000 euro voor uittrekken, zo heeft gedeputeerde Wil van Pinxteren (vrije tijd, cultuur en sport) gisteren bekendgemaakt. De gemeente Eindhoven had eerder al aangegeven er elk jaar 500.000 euro in te willen stoppen en het Rijk staat dus voor een jaarlijkse 1 miljoen euro op de begroting.