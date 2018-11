Ook regelgeving zit thuiszorg in de weg

Thuiszorgorganisaties Savant Zorg en ZuidZorg spreken van een landelijk probleem. Volgens Marian van Engelenburg, directeur thuiszorg bij Savant, wisselt de problematiek per periode. ,,In Deurne hebben wij nu weinig ruimte voor nieuwe klanten en in Laarbeek helemaal niet. Ook in Brouwhuis in Helmond is de instroom van patiënten beperkt. In sommige gevallen kunnen we voorzien in kort durende zorg, zoals oogdruppelen, maar iedere dag een half uur thuiszorg bieden, gaat nu niet in Brouwhuis. Die mensen verwijzen we door naar andere aanbieders, van wie we weten dat die er zijn. Het klopt dat de klant zelf een andere aanbieder moet zoeken. Maar het verandert ook weer snel. In Asten was een zorgteam kort geleden helemaal vol maar zijn er klanten weer uit de zorg en is er weer ruimte voor patiënten.” Aan de inzet van het personeel ligt het volgens Van Engelenburg niet. ,,Teams zijn geneigd meer patiënten aan te nemen omdat ze iedereen wel willen helpen. Maar dan lopen ze zelf over. Je kunt niet zeven dagen in de week werken. Soms houdt het gewoon op.”