Ook skateramps op Stadhuisplein Eindhoven moeten eraan geloven

Op het Stadhuisplein werd dinsdagmiddag desondanks volop geskatet. Een tiental jongeren, onder wie Boet uit Stratum en Gavin uit de Woenselse wijk Vaartbroek zijn er druk in de weer. De skaters kunnen geen begrip opbrengen voor de in hun ogen doorgeschoten maatregel van de gemeente Eindhoven. ,,Een beetje raar", zegt Boet. ,,Waarom wel de ramps weg maar niet die zitbankjes op het plein? Daar kunnen ook mensen naast elkaar op gaan zitten. Wij skaten hier wel, maar blijven ruim op afstand van elkaar.”



Dat zegt ook Gavin. ,,De gemeente wil hier ons kennelijk weg hebben, maar waarom? We houden afstand. En we blijven hier ook terugkomen. Dan skaten we wel over die bankjes.” Maar zijn de skaters niet bang dat de politie gaat ingrijpen? Er lijkt hier tenslotte sprake van een bijeenkomst. En die zijn verboden. ,,Dit is geen bijeenkomst", zegt Gavin boos. ,,Ik ben hier in mijn eentje naar toe gekomen om te skaten.”