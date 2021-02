Ook 'solliciteren’ voor een woning in de groene Trudo Toren op Strijp-S in Eindhoven. Waarom?

Beide torens zijn in het beheer van woningcorporatie Trudo, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van De Driehoek Strijp-S. Dat is grofweg het gebied tussen de het Veemgebouw, Klokgebouw, woongebouwen Anton en Gerard en de nieuwe Trudo Toren. Daar is best wat geld mee gemoeid; sinds 2007 is er ongeveer 250 miljoen geïnvesteerd in het gebied en tot 2030 komt er door Trudo Holding nog zo'n 130 miljoen bij, vooral voor woningen in het middeldure segment.