Ook strafzaak dreigt voor Rwandese genocideverdachte uit Eindhoven

De 63-jarige Eindhovenaar is niet aangehouden of verhoord en zelf niet formeel geïnformeerd over de verdenking van de officier van justitie. Hij raakte op de hoogte van het strafonderzoek door een brief van het OM die aan de rechter is gegeven in de slepende zaak over de intrekking van zijn Nederlandse nationaliteit. Voor het onderzoek heeft de Nederlandse aanklager onder andere Rwanda officieel om informatie gevraagd, staat in de brief.

Of de strafzaak er ook echt komt, is niet duidelijk. Jean Baptiste N. is er niet bang voor. Zijn advocaat Caroline Buisman vertelde dat ze in een strafzaak graag willen aantonen dat er geen bewijs is voor zijn betrokkenheid bij de massamoord in 1994.

Opdracht

Huidig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) wil net als haar voorgangers Fred Teeven en Mark Harbers dat Jean Baptitse N. zijn Nederlandse paspoort inlevert. Volgens de bewindslieden zijn er aanwijzingen dat hij destijds opdracht heeft gegeven voor de moord op Tutsi’s in het noorden van Rwanda.

Een van de belangrijkste en meest concrete verdenking is dat hij op een bijeenkomst is geweest waar de genocide werd beraamd. Na de vergadering zou Jean Baptiste N. als invloedrijke en bekende aanhanger van de Hutu’s het bevel hebben gegeven om verschillende families te doden. Tijdens de Rwandese genocide zijn naar schatting 800.000 mensen gedood.

Verschrikkelijk

Dinsdag diende in Den Bosch de bodemprocedure over de Nederlandse nationaliteit die de man zeven jaar na zijn aankomst in Nederland in 2006 kreeg. Jean Baptiste N. ontkende nogmaals dat hij betrokken is geweest bij de genocide. ,,Ik vind het verschrikkelijk wat de Tutsi’s is overkomen’’, zei hij tegen de rechter.

Volgens zijn advocaat Caroline Buisman is er in 25 jaar geen bewijs gevonden dat de vergadering op 7 april 1994 überhaupt heeft plaatsgevonden. Als de bijeenkomst er wel is geweest dan was Jean Baptiste N. er in ieder geval niet bij, zei ze. Om dat te ondersteunen verklaarde zijn 34-jarige zoon gisteren onder ede dat zijn vader op het bewuste moment thuis bij zijn gezin was in de Rwandese hoofdstad Kigali.

Levensgevaarlijk

Als de Eindhovenaar zijn Nederlanderschap verliest, raakt hij ook zijn verblijfsvergunning kwijt. Vanwege zijn kritiek op het huidige regime van Rwanda en familiebanden met oud-president Habyarimana is een terugkeer levensgevaarlijk en ongerechtvaardigd, aldus zijn advocaat.