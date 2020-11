Ook studenten Politieacademie naar nieuwbouw in Eindhovense wijk Meerhoven

EINDHOVEN - Ook de Politieacademie krijgt een plek in het nieuwe politiecomplex dat staat gepland aan de Meerhovendreef/Sliffertsestraat in de Eindhovense wijk Meerhoven.

Wethouder Yasin Torunoglu heeft dat bevestigd in antwoord op vragen van raadslid Mary-Ann Schreurs. De toevoeging van de politieopleiding betekent een nieuwe uitbreiding van de capaciteit en maakt de buurt extra benieuwd naar een verkeersonderzoek dat is uitgevoerd.

Veel meer politiediensten

De bouw van het politiecomplex in Meerhoven is bijna twee jaar geleden aangekondigd. Destijds ging de politie uit van huisvesting van circa 1250 medewerkers.

Sindsdien is duidelijk geworden dat veel meer politiediensten naar het verzamelgebouw op Land Forum willen verhuizen. Het gaat onder andere om de recherche, de Mobiele Eenheid, een cellencomplex voor 35 arrestanten, een trainingscentrum met schietbaan en ondersteunende afdelingen. De politiediensten denken beter en effectiever te kunnen samenwerken als ze bij elkaar zitten.

De politie gaat er nu van uit dat er 2200 mensen komen werken. ,,Daarnaast zijn er circa zevenhonderd studenten van de Politieacademie die naar de locatie komen en politiemensen die er trainingen komen volgen’’, aldus Torunoglu in zijn antwoord. De Politieacademie zit nu nog in een gebouw aan de Vijfkamplaan in Woensel-Noord.

Heel druk

Meerhoven was al bezorgd over de verkeersoverlast door de komst van het politiecomplex. Voorzitter Ruben Trieling van Bewonersvereniging Meerhoven kijkt daarom nog meer uit naar verkeersonderzoek waarvan hij de uitkomsten binnenkort verwacht, zegt hij in een reactie op de komst van de studenten van de Politieacademie.

De verkeersproblemen in de wijk liggen altijd al gevoelig. Bij het ontwerpen van Meerhoven was het idee dat het een verkeersluwe wijk zou worden, zonder doorgaand verkeer. De buurt is bezorgd dat het straks heel druk wordt in de wijk als het politiecomplex er komt.

Ruimtegebrek

De wethouder is vorige maand zelf bij het reguliere overleg met de buurtbewoners over de ontwikkelingen geweest. De bewoners hebben hem onder andere gevraagd waarom het gebied bij de huidige P+R Meerhoven is afgevallen. De buurt denkt dat die locatie vanwege de bereikbaarheid en ligging verder van de woonwijk beter geschikt is.

De politie laat desgevraagd weten dat de Politieacademie op dit moment met ruimtegebrek kampt. De school wil verhuizen naar Meerhoven als het complex geschikt is. De woordvoerder benadrukt dat er nog een haalbaarheidsonderzoek bezig is waarvan de resultaten later dit jaar verwacht worden. ,,Het is nog niet definitief.’’

Wat er gebeurt met de locaties van de politiediensten die naar Meerhoven verhuizen, is nog niet bekend. ,,We zijn het nog aan het bekijken. Niet alles is eigendom van de politie.’’

Het nieuwe politiecomplex krijgt geen publieksfunctie. Voor een bezoek aan de politie kunnen mensen in Eindhoven bijvoorbeeld naar het politiebureau aan de Mathildelaan.

