Ook techniek in het DNA hapert soms blijkbaar, vergaderingen Eindhovense raad kampen met storingen

EINDHOVEN - Techniek zit Eindhovenaren in het DNA, aldus de slimste stad in haar eigen stadsmarketing. Een digitale raadsvergadering zonder storingen of haperingen blijkt er echter onmogelijk. ‘Dames en heren, we schorsen de vergadering wegens technische problemen’, klinkt het geregeld.

Aan grote belangstelling voor het videoverslag van de gemeenteraad zal het niet liggen. Gezien de zeer geringe opkomst van bezoekers bij reguliere raadsvergaderingen, zal de digitale uitzending ook geen kijkcijferkanon zijn waarop het netwerk stukloopt. Toch ging het ook afgelopen dinsdag weer meerdere keren mis en zorgden technische problemen ervoor dat de raadsvergadering eerst een uur en later nog eens ruim twee uur werd geschorst.

In een reactie laat de gemeente weten dat de grote storingen afgelopen dinsdag te wijten waren door factoren van buitenaf. Details wil de gemeente niet geven maar het lijkt erop dat gepoogd is het netwerk van de gemeente plat te leggen of de servers van de gemeente te hacken. Dat laatste is in ieder geval niet gelukt, zo stelt de gemeente.

Vaker storingen

Wat er wel precies is gebeurd, blijft vaag. Duidelijk is wel dat diverse systemen van de gemeente plat lagen en dat dus ook de raadsvergadering tot twee keer toe lang geschorst moest worden. Het roept de vraag op of de gemeente de beveiliging en technische voorzieningen wel goed op orde heeft. Zeker omdat er de laatste weken vaker technische problemen waren tijdens online vergaderingen van de raad.

Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het dan ook niet om een simpele videoverbinding. ‘We hebben gekozen voor een hoogwaardige maar complexe oplossing voor de verbindingen en applicaties die de raad ondersteunen tijdens de vergaderingen. Die hebben wel eens te maken met onvoorziene omstandigheden die tot storingen kunnen leiden.’

De recente problemen met het systeem worden volgens de woordvoerder onderzocht. ‘Waar nodig nemen we maatregelen.’

Niet stemmen door problemen

Afgelopen dinsdag zorgde de lange storing ervoor dat het restant van de raadsvergadering er in rap tempo doorheen gejaagd werd. Raadsleden werden aangespoord om niet te veel uit te wijden in hun betogen en toen er twee bij de stemming zelf technische problemen ondervonden was de boodschap: pech gehad.

Hun stemmen telden niet meer mee wat voor verwondering zorgde bij onder andere raadslid Hafid Bouteibi (PvdA). ,,Nu is het een voorstel met een overgrote meerderheid maar wat als het aantal voor- en tegenstanders meer in evenwicht is. Dan kan die ene stem net de doorslag geven.”