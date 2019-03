Ook theater en windmolen maken de economie

Brabanders. Ze zijn niet zo gelukkig als Zeeuwen en Friezen, maar zitten een stuk beter in hun vel dan inwoners van Flevoland en Limburg. Ze verdienen vaak een goed belegde boterham: alleen in Utrecht ligt het gemiddelde salaris hoger. Het aantal hoogopgeleiden is ten opzichte van het jaar 2000 meer dan verdubbeld: van 20 naar 45 procent. Een veel sterkere kennissprong dan in andere provincies, al bungelen we nog steeds onderaan de middenmoot. Per saldo trekken er echter wel weer meer hoogopgeleiden uit Brabant weg dan dat erbij komen, vooral aan de randen van de provincie. Zuidoost-Brabant is - dankzij Brainport Eindhoven - de enige Brabantse regio die per saldo kennis aantrekt.